شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف "موتورولا وان" قريبا مقابل 399 دولارا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلال أيام يمكنك شراء هاتف موتورولا وان Motorola One الذكي الجديد في الولايات المتحدة بعد إطلاق ناجح للهاتف في أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا، حيث بلغ سعره 399 دولارا.

وسيكون الهاتف متوفرا للشراء عبر موقع متجر Best Buy الإلكتروني بداية من 9 نوفمبر الجاري، حسب موقع إنجادجت المعني بالأخبار التقنية، وسيكون اللون الأسود من الهاتف متوفرا بصورة حصرية للشراء عبر الإنترنت فقط بداية من 9 نوفمبر، أما الأبيض منه فسيطرح للبيع في المنافذ العادية بداية من 11 نوفمبر.

وسيعمل هاتف موتورولا الجديد بنظام تشغيل أندرويد وان Android One الذي صمم في الأساس لإطلاق أجهزة في الأسواق النامية، ثم تحول إلى مبادرة هواتف محمولة خاصة بجوجل، وبذلك سيحصل مستخدمو الهاتف الجديد على آخر تحديثات أندرويد أسرع من الآخرين.

ويبلغ حجم شاشة موتورولا وان الذي يشبه هاتف iPhone X من آبل إلى حد كبير، 5.9 بوصة عالية الدقة، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 8 ميجابكسل. وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 625 2.0 GHz octa-core الذي تم إطلاقه قبل عامين، كما أنه يحتوي على تطبيق Google Lens، ويأتي مزودا ببطارية بقوة 3000 أمبير/ساعة.

ويعتبر الهاتف أحد هاتفي Android One اللذين يحتويان على الشق في أعلى الهاتف أو Notch يشبه ذلك في iPhone X، وكانت الشركة أعلنت عنهما في أغسطس الماضي.

الهاتف الآخر هو Motorola One Power ويعتبر أكثر قوة وأكبر حجما، لكن وفقا لأحد المتحدثين باسم موتورولا ليس لدى الشركة خططا مؤكدة حول موعد إطلاقه في أمريكا الشمالية وحتى الآن لا يزال حصريا في الهند.