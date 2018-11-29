شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الفرنسي”يوتلسات” يكشف السبب وراء قرار إغلاق قنوات المسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضح مسؤولون على القمر الفرنسي "يوتلسات" السبب وراء إغلاق قناة المسيرة والمسيرة مباشر.

القمر الفرنسي قال أن قرار إغلاق قنوات المسيرة؛ بسبب مخالفاتها القوانين الإعلامية في نشر القناة لمحتوى اعلامي يؤجج للطائفية والدعوة للاقتتال وبث العداوة.

وبهذا القرار الذي اتخذته شركة الأقمار الصناعية يوتلسات بإسقاط بث تردد القناة من على مدار اليوتلسات، أصبحت القناة فقط محصورة في المدار القمر الروسي الذي لا يغطي منطقة الوطن العربي وبعد انحسار القناة في المدار الفضائي للأقمار الصناعية من على قمر (عرب سات و نايل سات و يوتلسات ) الذي سبق لهؤلاء الأقمار باتخاذ قرار إيقاف البث عن القناة، أصبحت قنوات إعلام الحوثي غير مرحب بها في مدار الأقمار الصناعية التي تنقل القنوات الفضائية في الوطن العربي.

وفي السياق نفسه أعلنت قناة المسيرة مباشر عودة بثها على قمر النايل سات.

وكان وزير الإعلام معمر الإرياني قال في وقت سابق إنه تم إيقاف بث قناة المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي على قمر النايل سات بعد جهود حثيثة بذلتها الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الإعلام وبدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تسعى لإيقاف القنوات الرسمية المختطفة لدى ميليشيا الحوثي بصنعاء (اليمن وعدن وسبأ)، وهي النسخ المزيفة من القنوات التابعة للحكومة والتي تبث من خلالها سمومها الطائفية وتمارس التحريض على العنف والكراهية في أوساط المجتمع اليمني.