شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما فعله الحوثيون بأولاد ‘‘الشيخ’’ يوم أمس ومصير مجهول لاثنين منهم (تفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في صنعاء، إن الحوثيين قاموا أمس الثلاثاء باختطاف نجلي قياديين في حزب المؤتمر الشعبي العام، بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن المليشيا اختطفت "عدي" نجل الشيخ مجاهد الشيخ عضو المجلس المحلي عن حزب المؤتمر بمديرية ارحب، و "إبراهيم" نجل الشيخ محمد هادي النكعي أحد وجهاء المديرية وعضو قيادة فرع المؤتمر بالمديرية. وبحسب المصادر فإن الحوثيين اختطفوا "عدي وإبراهيم"، من منطقة شراع، وقاما باقتيادهما إلى جهة مجهولة. وتمارس الجماعة التنكيل بالمواطنين في مناطق سيطرتها، خشية وقوع تمرد في أوساط القبائل، إلا أن ممارساتها تزيد من حدة الاحتقان والغضب الشعبي.



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