شكرا لقرائتكم خبر عن أمين العاصمة: ميليشيا الحوثي تنتهك المواثيق الدولية الخاصة بالأطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ما تزال تنتهك المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالأطفال.

وانتقد جميل، خلال ندوة حقوقية أُقيمت اليوم الأربعاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2018 في محافظة مأرب، صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأطفال وتجنيدهم في حربها ضد الشعب اليمني.

وتناولت الندوة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، دور الإعلام في توعية المجتمع بمخاطر تجنيد الأطفال، وفضح الجهات التي تقوم بتجنيدهم، واستغلال ميليشيا الحوثي الانقلابية المؤسسات التربوية والتعليمية والتغييرات في مناهجها من أجل تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها.