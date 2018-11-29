شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة بلادنا.. السفير باحميد يشارك في افتتاح مهرجان الثقافات الشعبية بماليزيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتتح سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد، اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور المهرجان الدولي للثقافات والمأكولات الشعبية (UMICAFF 2018) الذي ينظّمه اتحاد الطلبة الأجانب بالتعاون مع مكتب الطلبة الأجانب بجامعة مالايا الماليزية، وتشارك فيه بلادنا عبر اتحاد الطلاب اليمنيين بالجامعة ضمن أكثر من 20 دولةٍ مشاركة.

وقد أكد السفير باحميد في تصريح خاص على أهمية اقامة مثل هذه المهرجانات التي تعزز من مبادئ التعايش بين الشعوب بالرغم من اختلاف الأديان والأعراق والثقافات والعادات، مؤكداً حرصه والسفارة على تشجيع مشاركة أبنائنا الطلاب والطالبات على المشاركة في هكذا فعاليات لغرس قيم المحبة والسلام والتعايش والقبول بالآخر في صفوفهم بالرغم من كل ما تعانيه بلادنا اليمن من وضعٍ استثنائي صعب وقال "رغم الظروف القاسية والاوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا الا ان ذلك يزيدنا وطلابنا إصراراً على اظهار اليمن بالصورة الأبهى والأجمل".

وفي كلمته للطلاب اليمنيين المشاركين أعرب السفير باحميد عن شكره لكافة الجهود التي رفعت اسم اليمن عالياً مؤكداً على أهمية الاستفادة من هذه الفعاليات في تعميق أواصر الوحدة الوطنية ومفاهيم التعايش فيما بيننا وأن نعكس كل ما نراه في واقعنا اليمني بما يعود بالخير والنفع لوطننا ومجتمعنا.

وقد شارك طلاب وطالبات اليمن الدارسين بجامعه ملايا بجناحٍ خاص عكس الموروث الثقافي والفني والمعماري اليمني وكذلك جناح خاص بالمأكولات الشعبية اليمنية، كما يشارك فريق الطلاب اليمنيين في مسابقة الرقص الشعبي ومسابقة الازياء التقليدية والتي يقدمون فيها نماذج رائعة للموروث الشعبي اليمني واكلاته الشعبية اللذيذة التي لاقت اقبالا من مختلف طلاب وطالبات الجامعة على اختلاف جنسياتهم.

جدير بالذكر أن جامعه ملايا (UM) هي الجامعة الأولى في ماليزيا بحسب التصنيف العالمي وتعتبر من أعرق الجامعات على مستوى آسيا ويساهم الطلبة اليمنيين فيها بشكل إيجابي وفاعل بمختلف الأنشطة الثقافية والأكاديمية والبحثية بشكل دائم.

حضر المهرجان يونج زولينا مساعدة رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الأجانب والدكتورة نور عايده ممثلة عن وزارة التعليم الماليزي وسلمي شهاري رئيس مكتب الطلاب الاجانب والمستشارة احلام بن دحمان مسؤولة العلاقات الثنائية في السفارة اليمنية بكوالالمبور.