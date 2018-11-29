شكرا لقرائتكم خبر عن غداً الخميس.. بدء صرف مرتبات المتقاعدين في كافة المحافظات المحررة لشهر نوفمبر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إستكمال كافة أعمالها لصرف معاشات جميع المتقاعدين المؤمن عليهم لديها في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.
وقال رئيس الهيئة، علي ناصر الهدار، بتصريح حَصلت عليه صحيفة “عدن الغد” أنه سيتم الشروع في الصرف اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018م .. مضيفاً أن الهيئة قد قامت بتحويل كافة مستحقات المتقاعدين لشهر نوفمبر من حساب الهيئة بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لصرفها عبر مراكز وفروع بنك الكريمي في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.
ودعا الهدار كافة المتقاعدين التوجه غداً الخميس إلى فروع الكريمي لإستلام معاشاتهم لشهر نوفمبر مع اصطحاب الوثائق الثبوتية.
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