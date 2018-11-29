شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان .. رسمياً .. أمريكا تكشف حقيقة ارتباط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .. بمقتل خاشقجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عقب إطلاعه على كافة المعلومات الاستخباراتية، لم يجد أي شيء يربط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بقتل مواطنه الصحفي جمال خاشقجي.

وكشف بومبيو أنه ووزير الدفاع جيمس ماتيس، أوضحا أن التوقيت سيء لأصدار أي تشريع بمجلس الشيوخ بشأن السعودية.