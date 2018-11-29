شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تفرج عن الناشط علي الشرعبي بعد ثلاثة أشهر من اختطافه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية أن جماعة الحوثي افرجت عن المختطف علي الشرعبي، بعد ثلاثة أشهر من اختطافه في العاصمة صنعاء.



وقالت المصادر إن الحوثيين أطلقت سراح علي الشرعبي ، مساء اليوم الأربعاء، بعد جهود وساطة قادها مقربون من جماعة الحوثيين.



واختطفت مليشيات الحوثي الشرعبي، قبل ثلاثة أشهر، بتُهم ملفقة منها الدعوة لثورة الجياع وتحريض المواطنين على التظاهر ضد سلطة الحوثيين في صنعاء.



ونسبت المليشيا تُهما عديدة للشرعبي، منها التحريض على خروج المواطنين للتظاهر، وأجبرته على الظهور في شاشة المسيرة وهو في المعتقل، والاعتراف بأحاديث غير صحيحة تحت ضغط التعذيب.

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