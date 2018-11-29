شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن اقتراب بدء محادثات السلام اليمنية في السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء/ ترجمة خاصة:قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ، إن الأمم المتحدة اقتربت من تهيئة الظروف المناسبة لبدء محادثات السلام في السويد بين الأطراف المتحاربة في اليمن في أوائل ديسمبر/كانون الأول القادم، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.وقال الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين يوم الأربعاء إن هذه “لحظة حاسمة للغاية بالنسبة لليمن”- حسب وكالة اسوشيتد برس.وأضاف أن مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد مارتن غريفيث ينخرط في دبلوماسية مكوكية ويتحدث إلى حكومة اليمن المعترف بها دوليا المدعومة من تحالف تقوده السعودية والمسلحين الحوثيين.وقال غوتيرس إن بدء محادثات السلام “سيكون هدفا بالغ الأهمية.”وقال إن وقف الحرب يعني “وقف الكارثة الإنسانية الأكثر مأساوية التي نواجهها في عالم اليوم”.وكان مسؤولون مطلعون على خُطَّة غريفيث قالوا إن المشاورات ستبدأ في النصف الأول من الأسبوع المقبل.