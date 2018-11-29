شكرا لقرائتكم خبر عن سناتور أمريكي بارز يعلن دعمه لإنهاء العمل الأمريكي في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السناتور الأمريكي البارز جاك ريد إنه سيدعم قرارًا جديدًا في مجلس الشيوخ يلغي دعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

أفاد تقرير بأن ريد قدّم أيضاً إجراءً يوم الثلاثاء يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار تقرير علني حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي في واشنطن بوست.

ويقول إنه “من غير المعقول” أن يقتل الصحفي دون علم ولي العهد السعودي.

وكان ريد وزميله الديمقراطي السناتور شيلدون وايتهاوس قد صوتا في السابق ضد قرار شارك في رعايته بيرني ساندرز في الحد من تدخل الولايات المتحدة في الصراع.

ومن المتوقع أن يتم التصويت يوم الأربعاء، على مشروع القانون في مجلس الشيوخ.