شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للقوات المشتركة عن الحديدة قبل قليل (التفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الاعلام العسكري التابع لقوات حراس الجمهورية بيان قبل قليل قال فيه "أن الشرطة العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية "حراس الجمهورية"، سلمت اليوم الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بقية الخزنات التي تم العثور عليها داخل شركات ومصانع مجموعة إخوان ثابت بمدينة الحديدة". وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، إن الشرطة العسكرية سلمت اليوم لمندوبي مجموعة إخوان ثابت التجارية والصناعية 14 خزنة إلى جانب عدد من الشوالات تحوي مبالغ مالية تم تجميعها من مختلف منشآت المجموعة الممتدة بين شارعي الخمسين وصنعاء داخل مدينة الحديدة. وكانت الشرطة العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية سلمت، السبت، 6 خزنات لإدارة مجموعة إخوان ثابت، وذلك في إطار واجبها الوطني في حماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة في الشوارع والأحياء المحررة مؤخراً داخل مدينة الحديدة. وعبر منتسبو الشرطة العسكرية عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في تأمين الممتلكات العامة والخاصة داخل مدينة الحديدة، كما أشادوا بحرص زملائهم في القوات المسلحة أبطال حراس الجمهورية على تأمين المنشآت لحظة تطهيرها من المليشيات الحوثية.



شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للقوات المشتركة عن الحديدة قبل قليل (التفاصيل كاملة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .