شكرا لقرائتكم خبر عن في جريمة بشعة: طفل رفض اداء الصرخة في أحدى المدارس فقلته مشرف الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدم احد مشرفي جماعة الحوثي على ارتكاب جريمة بشرعة بحق طفل في إحدى المدارس. وقالت مصادر إن احد الاطفال رفض أداء الصرخة الحوثي فأطلق عليه مشرف حوثي النار على رأسه وارداه قتيلا. وتداول ناشطون مقطع فيديو للطفل بعد إطلاق النار عليه، لكن لبشاعة الفيديو نعتذر عن نشره.

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