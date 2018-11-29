شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مرتقب في اسعار المشتقات النفطية (البنزين والديزل) بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت مواقع إعلامية عن مصادر مطلعة، بشركة النفط اليمنية، أن الشركة بصدد الإعلان عن قرار جديد يفضي بتخفيضات جديدة في أسعار المشتقات النفطية.



ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع ان يتم الإعلان عن قرار الشركة خلال الساعات القادمة، ويشمل القرار مادتي الديزل والبنزين.



ويأتي هذا بعد تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، بالتزامن مع هبوط أسعار المشتقات النفطية في البرصة العاليمة خلال الأسبوع الماضي.



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