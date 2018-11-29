شكرا لقرائتكم خبر عن ​وردنا الان : أمريكا تفاجئ العالم بتصريح وموقف جديد ومغاير عن السعودية واليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء أن السعودية هي القوى العظمى في المنطقة والأكثر أهمية لاستقرار المنطقة ومواجهة ايران خاصة في اليمن. وقال بومبيو "أن خفض مستوى العلاقات الأمريكية مع السعودية سيكون خطأ للأمن القومي الأمريكي، ولن يدفع السعوديين نحو مسار أفضل في الداخل". وكتب بومبيو في تدوينة قبيل إدلائه بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ :"قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا خلال أكتوبر رفع الأصوات داخل كابيتول هيل (الكونجرس) والإعلام.. لكن خفض مستوى العلاقات الأمريكية السعودية سيكون خطأ فادحا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها"، كمانقلت وكالة "رويترز". وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إلى أن الشرق الأوسط جزء خطير وعنيف من العالم، لكن السعودية تملك نفوذا غير عادي في الاقتصاد والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، واستمرار العلاقات بين البلدين مهم جدا لاستمرار هذا الاستقرار في ذلك الجزء الخطير من العالم.

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