بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

انطلقت الآن وجاري الشوط الثاني، مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، على ملعب حديقة الأمراء، بالجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".
ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.
ويشارك اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في المبارة بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.
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