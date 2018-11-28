شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد الأوروبي: آن الأوان لإنهاء الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إن الأعمال القتالية لأكثر من ثلاث سنوات أنهكت اليمن وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وآن الأوان للدفع باتجاه إنهاء الحرب.

وأشار البيان إلى أن جهود السلام التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في الوقت الحالي تحظى بالدعم الثابت من الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا بأن الدعوات الأخيرة والنشاط الدبلوماسي المتزايد ونية الأطراف للانضباط يمكن أن تكون مواتية لخلق مساحة جديدة.

وشدد البيان على أهمية أن تلتزم جميع الأطراف وبشكل عاجل بوقف التصعيد لخلق مساحة للمفاوضات، ونؤكد هنا دعوات السيد غريفيث بهذا الصدد، وسنواصل المشاركة بفاعلية في تقديم الدعم الضروري للسيد غريفيث ومكتبه عند الحاجة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الإتحاد الأوروبي، حول جهود استئناف المحادثات السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.