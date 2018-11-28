شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قرار بتخفيض أسعار الوقود في هذه المحافظة”السعر الجديد” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالم البحسني قرارا قضى بتخفيض أسعار الديزل نظرا لانخفاض سعره عالمياً.

وقضى القرار الذي وجهه البحسني لشركة النفط في حضرموت ومحطات المحروقات بأن يكون سعر لتر الديزل الواحد 260 ريالاً .

وبحسب القرار الذي حصل أبابيل نت على نسخة منه تتحمل الشركة أجور النقل والعمولة حسب التعرفة والمسافة لكل محطة.

ومنع القرار وكلاء المحطات التزود بالوقود من خارج المحافظة وعدم الشراء من التاجر مباشرة حيث يتم تقديم الطلبات إلى إدارة المبيعات .

وسيبدأ تنفيذ القرار من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الخميس 29 نوفمبر 2018