شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانهيار المتسارع للعملات الاجنبية ...البنك المركزي اليمني يكشف رسمياً عن السعر الذي سيتقر عليه الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في البنك المركزي اليمني في #عدن ان البنك يعمل جاهداً على تخفيض #الدولار رسمياً بـ 215 ريالاً، و #السعودي إلى 57 ريال يمني. ويتقرب الدولار من 300 ريال اليوم بينما وصل السعودي نحو مائة ريال



شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانهيار المتسارع للعملات الاجنبية ...البنك المركزي اليمني يكشف رسمياً عن السعر الذي سيتقر عليه الريال اليمني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .