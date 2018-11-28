شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير مالية وخبير يحذر من مؤامرة خطيرة على لاقتصاد اليمني .. الانهيار المتسارع للعملات الاجنبية كمين قاتل ..والريال اليمني سيعاود الانهيار مجددا وسيصل الى هذا الرقم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر وزير المالية السابق البرفسور سيف العسلي من الانهيار المتسارع للعملات الأجنبية وتعافي الريال اليمني بشكل مفاجئ

وقال العسلي في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر "إلى من يهمه الأمر أن كان هناك من يهمه الأمر توقفوا أو أوقفوا هذه اللعبة الخطيرة في التلاعب في أسعار الصرف أن اعلموا أن الآثار السلبية لتخفيض سعر الصرف أكثر من الآثار السلبية لارتفاعه لا بد من استقراره لما لا يقل عن 6 أشهر عند اي سعر ليكون الأمر مقبول.. الان إما ينخفض أو يرتفع وذلك مضر".

وأضاف العسلي"اني اعتقد ان اللجنة الاقتصادية أو البنك المركزي أو رئيس حكومة هادي أو هادي أو جميعا اوقعوا أنفسهم والشعب اليمني في كمين قاتل اي انهم لم يكونوا يتوقعون أن تدخلهم المحدود سيكون له تأثير كبير كما حدث فبالغوا في التدخل ولكنهم الان فوجئوا بتكلفته فإن توقف عاد للارتفاع وان استمروا نقص".

وتابع في تغريده ثالثة قائلا "إنني على ثقة أن ما يجري للريال اليمني شيء لا علاقة له بالاقتصاد ولا بالسياسة إنما هو عذاب من الله للذين هذ اللعبة لن تستمر طويلا وسيعود الريال إلى وضعه الطبيعي اي ما بين 700 والف ولكن لا أدري متى ومن أراد أن يصدقني فهو حر ومن لم يرد ان يصدقني حر هذا رأي علمي والعالم ليس ضامننا".