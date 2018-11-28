شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل رويترز: واشنطن غير مستعدة للتحرك لأجل مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة غيرُ مستعدة للتحرك بشأن مشروع قرار بريطاني مقدم لمجلس الأمن بشأن اليمن قبل انعقاد المشاورات القادمة. وأضافت الوكالة أنها اطلعت على مذكرة تشير إلى أن أمريكا تراقب المباحثات المستمرة من أجل المشاورات القادمة والوضع على الأرض في اليمن. وقالت إنها تتطلع لإضافة مزيد من التعليقات المهمة إلى مسودة القرار متى ما تتوفر المعلومات بشأن نتيجة المشاورات. وكانت بريطانيا قد وزعت مسودة قرار بشأن اليمن على أعضاء المجلس قبل أسبوع، دون تحديد موعد للتصويت عليه. من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن المباحثات بشأن القرار الأممي بشأن اليمن جارية وسيُطرح للتصويت في المرحلة المناسبة لتحقيق أفضل النتائج. ويواصل مجلس الأمن العمل على مسودة قرار تضم خمسة مطالب تقدم بها مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، تتعلق بهدنة إنسانية والسماح بوصول المساعدات وزيادة دعمها ودعم الاقتصاد والتعاون مع المبعوث الأممي بشأن عقد المشاورات، وأبلغ جريفيث مجلس الأمن هذا الشهر بأن الأطراف اليمنية قدمت له تأكيدات قاطعة على التزامها بحضور محادثات السلام.



شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل رويترز: واشنطن غير مستعدة للتحرك لأجل مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .