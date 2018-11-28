بنظر الأمم المتحدة.. تحالف العدوان يتنصل عن اتفاق الاسرى والمعتقلين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشفت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن تراجع تحالف العدوان ومرتزقتهم في تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أن الإتفاق على حل ملف الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين بشكل كامل وشامل جاء بعد مفاوضات استمرت نحو شهرين وتم على اثره توقيع اتفاق اشرفت عليه الإمم المتحدة بتاريخ 15/نوفمبر/2018، موضحة أن الطرف الاخر المقيم في الرياض تراجع عن تنفيذ هذا الاتفاق .

واوضحت اللجنة ان مماطلة تحالف العدوان ومرتزقتها في تنفيذ ما تم التوصل اليه، يتم امام مرأى ومسمع الإمم المتحدة التي التزمت الصمت والسكوت رغم التزام الاخيرة بأن التوقيع سيكون عليه من الجانبين في نفس اليوم.

وطالبت اللجنة، الأمم المتحدة بإلزام الطرف الأخر بتنفيذ الاتفاق او الكشف عن الاطراف المعرقلة لملف الاسرى والمعتقلين وكذا الكشف عن مصير المفقودين.