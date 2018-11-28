أمين العاصمة صنعاء: مليشيا الحوثي تنتهك مواثيق حقوق الطفل وسط صمت دولي

الخليج 365 - عدن
أكد وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ما تزال تنتهك المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالأطفال وسط صمت دولي.
وانتقد جميل، خلال ندوة حقوقية أُقيمت في محافظة مأرب صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأطفال وتجنيدهم في حربها ضد الشعب اليمني.
وتناولت الندوة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، دور الإعلام في توعية المجتمع بمخاطر تجنيد الأطفال وفضح الجهات التي تقوم بتجنيدهم، واستغلال مليشيا الحوثي الانقلابية المؤسسات التربوية والتعليمية والتغييرات في مناهجها من أجل تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها.
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