المنهالي: شهداء الإمارات يسكنون ذاكرة كل بيت وبقعة في اليمن

الخليج 365 - متابعات

اعتبر سفير اليمن لدى الإمارات فهد سعيد المنهالي، أن شهداء الإمارات يسكنون ذاكرة كل بيت وكل بقعة من الأراضي اليمنية لوقوفهم مع الحق والشرعية وتصديهم للمليشيات الحوثية الانقلابية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المنهالي إن شهداء الإمارات هم صانعو المجد وهم الذين جعلوا الوطن أعظم وأقوى بتضحياتهم وهم الذين نراهم في كل خفقة قلب وكل شموخ للراية الخفاقة وهم الذين زادوا البيت الإماراتي واليمني توحدا وتلاحما وتماسكا.

وأوضح أن دولة الإمارات تفخر بأبنائها البررة الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الوطن وجعلوا هاماتنا جميعا شامخة بعد تضحياتهم الغالية في ميادين العز والشرف ..مضيفاً أنه لا مكان في قلوبنا إلا للفخر والاعتزاز بصناع الحياة لوطن عزيز يأبى إلا أن يكون في كل يوم أكثر قوة ومنعة وعزا.

وأكد أن يوم الشهيد يجسد المكانة الرفيعة والقيمة الكبيرة دينيا ووطنيا ومجتمعيا وإنسانيا لشهداء الإمارات الأبرار الذين جادوا بأغلى ثمن مقدمين أرواحهم ودماءهم الزكية لنصرة الحق ودعم الشرعية.