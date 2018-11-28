شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام مقيم يمني في الرياض (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت سلطات المملكة العربية السعودية حكم الإعدام بحق "مقيم يمني" أدين بقضية قتل.



وأصدرت وزارة الداخلية السعودية (الثلاثاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق هاني صادق وازع الشجاع (يمني الجنسية) لإقدامه على قتل علي بن سويرح بن رجاء العنزي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه عدة طعنات ما أدى لوفاته بقصد سلب سيارته.



وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني امس (الثلاثاء) في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

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