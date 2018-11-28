شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: "نايل سات" توجه صفعة مدوية لعبدالملك الحوثي وتنشر هذا التوضيح وتطلق هذا الوصف على مليشياته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت إدارة القمر الصناعي الفرنسي "نايل سات"، أن قرار إغلاق قناتي المسيرة والمسيرة مباشر الحوثيتين، لمخالفتهما القوانين الإعلامية ونشر محتوى إعلامي يؤجج للطائفية ويدعو للاقتتال وبث العداوة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، حجبت إدارة القمر الصناعي نايل سات، بث قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي، بعدما كانت قد أغلقت بث قناة المسيرة مباشر.

وكانت إدارة القمر الصناعي عرب سات ويوتلسات قد أوقفتا بث قناة المسيرة الحوثية، لذات الأسباب، على مداراتها.