شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تدريس ملازم ”حسين الحوثي” في جامعة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت ميليشيا الحوثي، في محافظة إب، ملازم مؤسسة الصريع حسين بدر الدين الحوثي، ضمن المقررات الدراسية بالجامعة.

وأصدر نائب رئيس جامعة إب للشؤون الأكاديمية، عبدالله محمد الفلاحي، المعين من قبل الحوثيين، تعميما بتدريس ملازم حسين الحوثي، ضمن مقررات السنة الأولى في جميع كليات الجامعة.

وبحسب التعميم فإن تدريس محاضرات حسين الحوثي في السنة الأولى بجميع كليات الجامعة، جاء بناء على قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقلابيين بصنعاء.