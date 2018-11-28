شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الان وباتصال هاتفي ..الريال اليمني يحقق رقم قياسي وغير مسبوق في والصرافين يوقفون التعامل بعد الخسائر المدوية لهم "الاسعار الان " والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مصرفي بمحافظة اب لـ ""الخليج 365" " لن الريال اليمني اقترب من حاجز الـ 100 ريال للريال السعودي و420 للدولار في ارتفاع غير مسبوق وقال المصدر ان الصرافين اوقفو شراء وبيع العملة وسط خسائر كبيرة لحقت بهم

وكان مصدر خاص بشركة العمقي ثالث أكبر احد المصارف في اليمن ل هناعدن أن مصرف العمقي رفض يشتري الدولار قبل لحظات و يبيع فقط ب 500 .

يذكر ان صرف العملات انهارت اليوم بشكل كبير امام الريال اليمني حيث وصل صرف الدولار الواحد الى 450 ريالاً ، و120 ريال يمني مقابل الريال السعودي الواحد.