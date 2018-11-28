أمين عام الأمم المتحدة يعلن تدخله المباشر لوقف العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنّه مستعد للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل وقف الحرب في اليمن.

وتأتي تصريحات الأمين العام قبيل مشاركته في قمة مجموعة العشرين، التي يحضرها بن سلمان.

وتأكد تصريحات المسؤول الأممي أن قرار وقف الحرب على اليمن بيد النظام السعودي وليس بيد من يدعون الشرعية باليمن.

وصرح غوتيريش للصحافيين “هناك احتمال” أن تبدأ المحادثات لإنهاء الحرب على اليمن مطلع ديسمبر في السويد، وأن هذا “هدف مهم للغاية”.

وجاء استعداد غوتيريش لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي وسط تكهنات بأن بن سلمان قد يعامل بجفاء في مجموعة العشرين بسبب مقتل خاشقجي الذي أثار غضبا دوليا.

وردا على الموقف الأميركي وكيفية ترجمته في مجلس الأمن، دعا غوتيريش الدول المعنية جميعا إلى المساهمة في إيجاد الظروف التي تدفع كافة الأطراف إلى الانخراط بجدية في المسار السياسي، من خلال وقف الحرب وتحييد المدنيين والبنية التحتية المدنية ولا سيما في الحديدة، عن القتال.

وكرر غوتيريش التحذير من أن ضياع الفرصة الحالية ستؤدي إلى كارثة إنسانية في اليمن ومجاعة غير مسبوقة منذ عقود.

وقال إن أمام المجتمع الدولي “فرصة حقيقية لوقف العنف وتجنب الكارثة”.

وقال غوتيريش “نحن في لحظات حاسمة للغاية بشأن اليمن” موضحا أنه تحدث في وقت سابق من اليوم مع مبعوث السلام الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وواجهت السعودية دعوات جديدة لإنهاء الحرب على اليمن عقب مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ودعا غوتيريش إلى تحقيق دقيق وشفاف في مقتل الصحافي السعودي، وقال أنه لن يتردد في الاعراب عن موقفه لولي العهد.

وقال “ليست لدي مشكلة إطلاقا في أن أقول في العلن وفي الجلسات الخاصة الشيء نفسه”.