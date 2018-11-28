أمن "تعز" يلقي القبض على أحد المطلوبين أمنيا متورط بعمليات إغتيال

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) القاء أحد الأشخاص المطلوبين أمنيا والمتورطين في عمليات اغتيالات في المحافظة.

وقالت مصادر أمنية لـ "يمن شباب نت"، "إن الأجهزة الأمنية القت القبض صباح اليوم الأربعاء، على المدعو "بدري العربي" أحد المطلوبين أمنيا والمتهم بتنفيذ عمليات اغتيال لأفراد الجيش الوطني بالمدينة".

وتشير المصادر إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة أمن محافظة تعز للقبض على جميع المنفذين لعمليات الاغتيالات، والمتهمين بزعزعة أمن واستقرار المحافظة وإقلاق السكينة العامة فيها.

ويوم أمس الأول، أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على المدعو "نديم الصنعاني" أحد المتهمين في حادثة اغتيال ممثل بعثة الصليب الأحمر الدولي "حنا لحود".