مساعد الأمم المتحدة يلتقي مسؤولين موالين للميليشيات ويتحدث عن الوضع الصحي

الخليج 365 - متابعات

عقد ساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اندرو جيلمور الذي يزور اليمن لقاءات مع مسؤولين تابعين للميليشيات الحوثية في صنعاء لمناقشة الوضع الصحي.

وكشفت مصادر حوثية أن المسؤول الاممي التقى بوزير الصحة في الحكومة الانقلابية طه المتوكل والقيادي المعين أميناً للعاصمة حمود عباد.

وفي تصريح له، تحدث جيلمور بأنه جاء إلى اليمن لمشاهدة الوضع عن كثب، وقال" بدأت زيارتي لمدينة عدن وشاهدت تأثير الصراع على المدينة الذي كان واضحا والتقيت برابطة أمهات المعتقلين، حيث هناك العديد من الأمهات والزوجات اللاتي فقدن أحد عوائلهن.

وأضاف" وجئت إلى صنعاء وهناك كثير من الدمار في بعض الأجزاء من صنعاء وسمعت قصص تتحدث عن معاناة إنسانية نتيجة الحرب والصراع الدائر من خلال زيارتي للمستشفيات واستماعي لقصص المرضى ومعاناتهم نتيجة نقص المعدات والأدوات الطبية والعلاجية".