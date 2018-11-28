شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من وزارة العمل السعودية حول المقابل المالي للعمالة الوافدة والمرافقين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين.

وأكدت الوزارة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال موقع الوزارة الالكتروني أو في حسابتها الموثقة في قنوات التواصل الاجتماعي.

وكانت العمل السعودية قد فرضت رسوماً مالية على المقيم وأفراد أسرته، بحسب القانون المعمول به، وتداول ناشطون شائعة تفيد بإلغائه عن المرافقين الأمر الذي اضطر الوزارة للتدخل بهذا النفي.