شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديثات أسعار صرف العملات في (صنعاء وعدن) مساء الأربعاء الموافق 28نوفمبر 2018م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء وعدن) مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2018م. أسعار صرف العملات في صنعاء الدولار الأمريكي =490 بيع 515 الريال السعودي =130 بيع 135.5 أسعار صرف العملات في عدن الدولار الأمريكي = 490بيع 520 الريال السعودي=130 بيع 136.5 ملاحظة: محلات الصرافة تمتنع من بيع العملات للمواطنين

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