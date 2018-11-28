شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة العسكرية الثانية تنشر قواتها في المكلا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية جديدة غرب مدينة المكلا، عاصمة حضرموت.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري،ان الحملة تهدف إلى تعقب عناصر الجماعات المسلحة.

وأضاف بالقول:” تعلن قيادة المنطقة العسكرية الثانية عن انطلاق مهمة القبضة الحديدية لتوسيع الانتشار العسكري غربي المكلا عاصمة حضرموت لإحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت ، حيث نفذت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية صباح اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018م مهمة القبضة الحديدية بإنتشار واسع في مديرية يبعث غربي المكلا .

وتأتي العملية تأتي ضمن الجهود المشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية و قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإرهاب و إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة ، وفق البيان.