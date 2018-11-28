شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العباس يعود إلى تعز ويبدأ بتحركات أمنية في مناطق انتشار الكتائب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد قائد كتائب أبو العباس التابعة للواء 35 مدرع العقيد عادل فارع إلى مدينة تعز بعد أيام من مغادرته المدينة إلى العاصمة المؤقتة عدن؟

وقال مصدر أمني في المحافظة في تصريح نقله المصدر أونلاين ” أن وساطة رئاسية أفضت للسماح بعودة أبو العباس للإقامة في سكنه داخل مدينة تعز.

وأكد المصدر ” أن عادل عبده فارع المعروف بـ”ابو العباس” عاد إلى مدينة تعز بالتزامن مع تشييع القيادي في كتائبه نديم الصنعاني الذي قتل على أيدي عناصر الحزام الأمني في مدينة عدن مطلع الأسبوع الجاري، ودخل مع موكبالجنازة الذي ضم أكثر من ٣٠ عربة عسكرية (طقم) وبرفقته عشرات المسلحين.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن وساطة أو توجيهات رئاسية صدرت بالسماح للعقيد عادل فارع المحسوب على اللواء ٣٥ مدرع بالعودة إلى منزله في تعز دون أن يتولى أي مهام أو يتدخل في الشؤون الأمنية والعسكرية وأن عمله ينحصر في إطار اللواء ٣٥ مدرع في مناطق تمركزه بريف الحجرية والطريق الرابط بين تعز ومدينة التربة.

وأكد المصدر أن عادل فارع بدأ التحرك من وإلى المدينة من يومي الإثنين والثلاثاء.

وكان أبو العباس أعلن مغادرة مدينة تعز عقب اشتباكات مكررة لمسلحيه مع قوات الجيش والأمن ودخوله في مواجهة دامية مع أفراد حملة أمنية كانت مكلفة رسمياً بملاحقة عصابات ضالعة في عمليات إغتيالات وتصفيات بحق ضباط وأفراد في الأمن والجيش كانت تشهدها مدينة تعز بشكل شبه يومي.

واستقر أبو العباس، المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية والخليجية،في مدينة عدن خلال الثلاثة الأشهر الماضية قبل أن يعاود مجدداً نشاطه ضمن اللواء 35 مدرع، وبدأ مسلحون يتبعون الكتائب بنصب نقاط على طريق التربة.

وتنتشر كتائب أبو العباس في عدد من المناطق بمحافظة تعز أبرزها الجبهة الشرقية والكدحة إضافة إلى انتشار للكتائب في مدينة التربة – جنوب المحافظة.