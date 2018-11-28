شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب جديد للرئيس التركي ”رجب طيب أردوغان” عن الحرب في اليمن ومآسيها..ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المسلمين مسؤولون عن الجائعين والمشردين في اليمن .

وأضاف في كلمة أمام الاجتماع الرابع والثلاثين للدول الأعضاء في الكومسيك” وهي لجنة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامين: “لا داعي للبحث عمن يتحمل مسؤولية ملايين الجائعين والمشردين في اليمن، لأننا نحن المسلمين أو ما يعرف بالمسلمين، المسؤولون”، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وقال أردوغان أنه “يجري حاليا إعادة رسم المنطقة عبر حرب كبيرة، سببت الأزمات والتوترات في المنطقة، بدءا من سوريا إلى اليمن والعراق وفلسطين، وأسالت الدموع والدماء”.

وتابع “علينا ألا نقيم حدودا وجدران جديدة فيما بيننا داخل هذه المنطقة التي رسمت حدودها بالدماء”.