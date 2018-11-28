عمليات عسكرية تسفر عن مقتل وجرح سعوديين وسودانيين ومرتزقة خلال الساعات الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات نفذ ابطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات عسكرية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته في عدد من المناطق . وأوضح مصدر عسكري أن أعداداً من الجنود السعوديين والمرتزقة والغزاة السودانيين قتلوا وجرحوا خلال عملية الإغارة على مواقعهم غربي مجازة . وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة قبالة منفذ علب وغربي مجازة محققة إصابات مباشرة . وكان ابطال الجيش واللجان الشعبية شنوا اليوم الاربعاء ثلاث عمليات هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في الدريهمي بالحديدة والمتون بالجوف والكدحة بتعز . وأكد مصدر عسكري تنفيذ عملية اغارة على مواقع مرتزقة العدوان غرب الدريهمي واعطاب آلية بقصف مدفعي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وأشار المصدر الى مصرع وجرح اعداد من مرتزقة العدوان خلال عملية اغارة على مواقعهم خلف مجمع المتون بالجوف وإحباط محاولة تسلل لهم في جبهة حام. وفي تعز نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في قهبان بجبهة الكدحة بمديرية المعافر وكبدوهم قتلى وجرحى . وشن طيران العدوان السعودي سبع غارات على مناطق متفرقة في مديرية حيس بالحديدة.

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