جامعة إب تعتمد ملازم "حسين الحوثي" كمادة متطلبة في جميع الكليات (وثيقة)

عممت جامعة إب، تدريس ملازم مؤسس مليشيا الحوثيين " حسن الحوثي" ضمن المقررات الدراسية لجميع كليات الجامعة (وسط اليمن).



وحصل "يمن شباب نت" على وثيقة، تحمل توقيع نائب رئيس جامعة إب للشؤون الأكاديمية المعين من الحوثيين، عبد الله محمد الفلاحي، تحمل توجيهاً بتدريس ملازم حسين الحوثي، ضمن مقررات السنة الأولى في جميع كليات الجامعة.



توجيهات الفلاحي، وفق الوثيقة، جاءت عطفاً على قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الانقلابيين بصنعاء بتدريس ملزمة "الصراع العربي الإسرائيلي".



وتأتي هذه الخطوة، ضمن مساعي جماعة الحوثي، إلى نشر فكرها الطائفي، وتضمين المناهج الجامعية ملازم للصريع الحوثي بديلاً عن مادة الثقافة الإسلامية.

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