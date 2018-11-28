من قلب الحدث.. أفاد مراسل "الخليج 365"، عن انجراف حافلة نقل جماعي أثناء اجتيازها للسيل الجارف في منطقة العيون بمحافظة حضرموت.
وأكد مراسلنا بأن إحدى الحافلات التابعة لشركة النقل الجماعي "الرويشان"، تعرضت للانجراف بينما كانت تجتاز سيل منطقة العيون، باتجاه الضفة الأخرى اتجاه وادي حضرموت.. مشيراً إلى أن الحافلة كانت قادمة من اتجاه مدينة المكلا.
ووثق مراسلنا الحافلة التي جرفها السيل بصور فوتوغرافية شهدها فقط وحصرياً على بوابة "الخليج 365".. من هنا
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مراسلنا: سيل منطقة العيون بحضرموت يجرف باص النقل الجماعي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .