عاجل.. مراسلنا: سيل منطقة العيون بحضرموت يجرف باص النقل الجماعي

من قلب الحدث.. أفاد مراسل "الخليج 365"، عن انجراف حافلة نقل جماعي أثناء اجتيازها للسيل الجارف في منطقة العيون بمحافظة حضرموت.

وأكد مراسلنا بأن إحدى الحافلات التابعة لشركة النقل الجماعي "الرويشان"، تعرضت للانجراف بينما كانت تجتاز سيل منطقة العيون، باتجاه الضفة الأخرى اتجاه وادي حضرموت.. مشيراً إلى أن الحافلة كانت قادمة من اتجاه مدينة المكلا.

ووثق مراسلنا الحافلة التي جرفها السيل بصور فوتوغرافية شهدها فقط وحصرياً على بوابة "الخليج 365".. من هنا