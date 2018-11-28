شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاعلام الحكومة اغلقت قناة المسيرة الحوثية ونتطلع لإغلاق بقية القنوات الاخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الاعلام معمر الارياني ان الحكومة اليمنيةوبعد جهود حثيثة وبدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكةالعربيةالسعودية. ‏وقال في في تغريدة على تويتر نتطلع قريباً الى إيقاف قناة اليمن،وقناة عدن،وقناة سبأ المختطفة من قبل المليشيا الحوثية الايرانية الانقلابية. واضاف العالم لا يعترف الا بحكومة واحدة وبقيادة واحدة ممثلة بفخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي وئبس الجمهورية

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