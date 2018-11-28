شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قرارات جمهورية مرتقبة .. واستدعاء محافظ حضرموت إلى الرياض، والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر صحفي مقرب من محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني ان المحافظ غادر مساء الاثنين 26نوفمبر الى الرياض باستدعاء من التحالف العربي والشرعية.



وقال الصحفي الحضرمي والناشط صبري بن مخاشن ان مصادر مطلعة اكدت له انه خلال أيام سيتم تعين البحسني ملحقا عسكريا بالسفارة اليمنية بدولة الإمارات .



وتوقع بن مخاشن صدور قرار جمهوري بتعيين محافظ جديد للمحافظة وقائد للمنطقة العسكرية .



واضاف بن مخاشن انه يتم تدوال عدة أسماء وشخصيات حضرمية لتولي المناصب الجديدة منها اللواء سالم المنهالي والسفير المهندس فهد المنهالي والعميد العامري والمقدم بن حبريش والمهندس امين بارزيق والمهندس محمد العمودي.



واستطرد: بينما رشحت عدة أسماء وقيادات عسكرية لقيادة المنطقة والاركان منها العميد خالد بن طالب والعميد شيخ الحامد والعميد محمد باتيس والعقيد صبري التميمي, وكما أشرت المصادر انه من المحتمل ايضا اصدار قرار بتوحيد المنطقتين العسكرية الأولى والثانية بمنطقة عسكرية واحده .



يذكر أن بن مخاشن مقرب من محافظ حضرموت البحسني حسبما ذكرت موقع محلية.

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قرارات جمهورية مرتقبة .. واستدعاء محافظ حضرموت إلى الرياض، على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .