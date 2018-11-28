شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة مدوية للحوثيين ...فرار لأكبر مشائخ اليمن الذي اعتمد عليه الحوثيين في حماية ظهورهم ...شاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر شيخ مشائخ خولان الطيال الشيخ/ محمد بن ناجي الغادر الى جوار قائد القوات المشتركة للتحالف العربي ونائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، وهو ما يعد صفعة كبيرة للحوثيين.



مصادر قالت ان السعودية اقامت حفلا لاستقبال الشيخ الغادرفي منطقة ظهران الجنوب – جنوبي السعودية.



ويعد الشيخ الغادر من أكبر الشيوخ القبليين في صنعاء المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام, وكان في صنعاء الى وقت قريب, ويرى مراقبون ان ظهوره في السعودية, فصلا جديد من الأزمة اليمنية كون الرجل شيخ مشائخ أكبر قبائل شمال اليمن .



وحتى اللحظة لم يعرف الطريقة التي وصل بها الشيخ محمد بن ناجي الغادر إلى محافظة مأرب ثم إلى الأراضي السعودية رغم بقاءه في مناطق سيطرة الحوثيين إلى ما بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.



يشار إلى أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية كان قد استهدف منزل الشيخ الغادر في مديرية خولان الطيال في 20/فبراير من العام الماضي.

شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة مدوية للحوثيين ...فرار لأكبر مشائخ اليمن الذي اعتمد عليه الحوثيين في حماية ظهورهم ...شاهد صورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .