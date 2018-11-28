شاهد.. تطوير مركز الأخبار في قناة "الغد المشرق"

مواصلة لمسيرتها الإعلامية المتميزة داخل منظومة العمل التلفزيوني في اليمن واستمرارا للتحديث والتطوير لمواكبة وسائل الاعلام المرئي سيبدا مركز الاخبار بقناة الغد المشرق بث نشراته الإخبارية وبرامجه السياسية من الاستديو الجديد للقناة غدا الخميس . كما سيعكس الاستديو الجديد التقنيات الحديثة التي استخدمت في الإضاءة وحركة الكاميرات والمساحة الكبيرة التي ستعطي ابعادا جمالية للنشرات الإخبارية . وسيسعد مشاهد الغد المشرق كل يوم بمتابعة واحد من المعالم المتميزة في عدد من المدن في بلادنا تعكس جمالية وأصالة المدينة في خلفية نشراتنا وهذا سيكون بالتناوب بين المدن اليمنية.

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