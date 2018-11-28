صور حصرية - النُخبة الحضرمية تُنفذ مهمة القبضة الحديدة بانتشار واسع غرب المكلا

نفذت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية صباح اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018م مهمة القبضة الحديدية بإنتشار واسع في مديرية يبعث غربي المكلا بمحافظة حضرموا، جنوب شرق اليمن.

وحصل "الخليج 365"، على صور حصرية وخاصة تظهر عملية الانتشار غرب المكلا من قبل قوات النخبة الحضرمية.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية أعلنت عن إنطلاق مهمة القبضة الحديدية لتوسيع الإنتشار العسكري غربي المكلا عاصمة حضرموت لإحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت.

ووفق بيان للجابري - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - فإن "العملية تأتي ضمن الجهود المشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية و قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإرهاب و إحلال الأمن والإستقرار في المنطقة".

وتابع البيان:"جاءت مهمة القبضة الحديدية بدعم و إسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة".

وفيما يلي ننشر الصور الحصرية