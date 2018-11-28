شكرا لقرائتكم خبر عن «ابو العباس» يعدم جنديا قاتل الحوثيين في جبهة «المخا» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عسكرية اليوم الاربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م ، بأ نقطة عسكرية (مستحدثة) تابعة لما يسمى كتائب أبو العباس، اقدمت فجر اليوم، على إعدام جندي ونهبت سلاحه الشخصي في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها « أن نقطة تابعة لابو العباس، أعدمت الجندي صدام محمد صدام ، وهو من منتسبي اللواء 17 اثناء عودته من جبهة المخا ،برفقة أحد زملائه ونهبوا سلاحه ، بمنطقة البيرين غرب المدينة».

وأوضحت المصادر أن أفراد النقطة طلبوا من الجندي تسليم سلاحه، فأخبرهم بأنه جندي باللواء 17 وعائد من جبهة المخا، الا أن افراد النقطة اصروا على تسليم السلاح، وقاموا بإعدامه بدم بارد ونهب السلاح.

الجدير بالذكر أن النقطة المشار اليها هي من ضمن النقاط المستحدثة والعشوائية، على طريق تعز - التربة، وهي خارج النقاط المقرة من قبل اللجنة الامنية بالمحافظة.