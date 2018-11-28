شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل المديرة الإقليمية لأطباء بلا حدود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن الحكومة مستمرة في تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المنظمات الدولية والإقليمية للعمل في اليمن، بما يسهم في انقاذ الوضع الإنساني.

وقال رئيس الوزراء خلال استقباله ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ،المديرة الإقليمية لأطباء بلا حدود كارولين سيجوين"إن الحكومة تثمن الجهود الصحية لمنظمة أطباء بلا حدود في اليمن ،وكل الجهود الصحية للمنظمة في عموم مدن ومحافظات البلاد"..مشيراً إلى إن تلك الجهود كانت واحدة من العوامل التي حدت من انتشار الأوبئة.

وأضاف "إن الوضع الصحي في اليمن يشهد تحسناً ملحوظاً، رغم ما أحدثته الحرب من دمار كبير طال المستشفيات وعربات الإسعاف، حيث تحولت بعض المنشآت الصحية إلى أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي الانقلابية".

من جهة، قدمت سيجوين شرحاً تفصيلياً عن طبيعة عمل المنظمة في اليمن، وقالت" إن المنظمة تعمل على تقديم الدعم المباشر للمستشفيات في عموم اليمن دون استثناء".

وأشارت إلى طبيعة الأنشطة ونوعية التدخلات الصحية والدعم الذي تقدمه للمستشفيات المستهدفة، وخططها لتوسيع أوجه الدعم بما يتوازى مع الاحتياجات القائمة والكبيرة في المجال الصحي باليمن.

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