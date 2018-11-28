شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعلان هام من وزارة الخدمة المدنية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعلنت اليوم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر2018م اجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 51 ليوم الاستقلال 30 نوفمبر.

واشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه ، الى ان ذلك يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية وكون الاجازة تصادف يوم عطلة رسمية(الجمعة) فإنها تعوض بيوم الاحد 2 ديسمبر .

وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.

اعلنت اليوم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر2018م اجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 51 ليوم الاستقلال 30 نوفمبر.

واشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه ، الى ان ذلك يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية وكون الاجازة تصادف يوم عطلة رسمية(الجمعة) فإنها تعوض بيوم الاحد 2 ديسمبر .

وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.