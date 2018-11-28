سلمان للإغاثة يدشن برنامج تحسين سبل العيش الزراعية في حضرموت الوادي

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, برنامج التأهيل المهني والإداري للمزارعين بوادي حضرموت.

حيث بدأ صرف بذور القمح بالإضافة إلى صرف عدة أنوع من الأسمدة والمبيدات وبدلات رش متكاملة للمزارعين المستفيدين من البرنامج الذي يستهدف 100 مزارع من مدينتي سيئون وتريم.

ويقدم المركز تدريباً للمزارعين على الاستخدام الآمن للمبيدات والوقاية من الآفات الحشرية والاستخدام الأمثل للأسمدة الزراعية وكذلك تدريبهم على برنامج التسويق الزراعي.

حضر التدشين بمدينة سيئون مدير مكتب وزارة الزراعة بوادي حضرموت المهندس شكري باموسى، والمهندس سالم خباه ، وعدد من المسؤولين.