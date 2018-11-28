كلمة مُهمة لمحافظ حضرموت مُباشرة على إذاعة المكلا

كشفت مصادر مطلعة في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، اليوم الأربعاء، بأن محافظ حضرموت سيُلقي كلمة مهمة على الهواء مباشرة عبر إذاعة المكلا.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في مقر إذاعة المكلا.

وتابعت أن المحافظ "سيلقي كلمة هامة على الهواء مباشرة للمواطنين بالمحافظة".

