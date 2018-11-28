شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعلن منع صرف المرتبات التي تكفلت بها الشرعية للمناطق الخاضعة لسيطرته ويحرم الآلاف من استلامها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حكومي، فجر اليوم اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، عن عرقلة مليشيا الحوثي عملية صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين في مناطق سيطرتها التي تكفلت الحكومة اليمنية في عدن بدفعها.

وقال المصدر "إن دائرة التقاعد العسكري في حكومة المليشيات الحوثية غير المعترف بها رفضت تسليم بيانات المتقاعدين العسكريين".

مشيراً إلى أن الحكومة في عدن لا تزال تنتظر إرسال الكشوفات للبدء بعملية الصرف.

وكان رئيس الحكومة اليمنية في عدن قد وجه الأسبوع الماضي بسرعة تحويل المرتبات لجميع المتقاعدين في المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية ومساواتهم في الصرف الشهري بإخوانهم في المحافظات المحررة. بالتزامن مع إتمام إجراء التسويات والانتهاء من إصدار أذون الصرف لعدد (38.942) متقاعداً في المناطق التي مازالت تحت سيطرة المليشيا الحوثية. بحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ.

وأضاف المصدر أن مليشيا الحوثي برفضها تسليم الكشوفات تتحمل مسؤولية حرمان عشرات الآلاف من المتقاعدين العسكريين الذين لا يجدون سوى راتب التقاعد -الذي حرمتهم منه- لإعالة أنفسهم وأسرهم.

ويعاني عشرات الآلاف من المتقاعدين مدنيين وعسكريين في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها مليشيا الحوثي من ظروف معيشية صعبة جراء إقدام مليشيا الحوثي على حرمانهم من مرتبات التقاعد منذ أكثر من عامين عقب نهب عشرات المليارات من صندوق التقاعد عقب اجتياحها صنعاء واستيلائها على مؤسسات الدولة.

وكانت مصادر في وزارة الداخلية قد كشفت أن ما يسمى اللجان الثورية التابعة للحوثيين في الوزارة نهبت 20 مليار ريال من حسابات صندوق التقاعد التابع للداخلية في عام 2016م لدعم ما تسميه المجهود الحربي للجماعة في عملية وصفت بانها أكبر عملية نهب للمال العام.