شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشرعية تعلن عن نصر مختلف على الانقلابيين وتتمكن من «إخراس ابرز ابواقهم» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الاعلام اليمنية، اليوم الاربعاء 28 نوفمبر /تشرين الثاني 2018م، تمكنها من إيقاف بث قناة المسيرة التابعة للمليشيات الانقلابية على مدار النايل سات.

وقال وزير الاعلام معمر الارياني، في تغريدة له على تويتر" استطعنا اليوم وبعد جهود حثيثة وبدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إيقاف بث فناة المسيرة التابعة للمليشيا الحوثية الايرانية على مدار النايل سات.

وأضاف " نتطلع قريباً الى إيقاف قناة اليمن، وقناة عدن، وقناة سبأ المختطفة من قبل المليشيا الحوثية الايرانية الانقلابية.

وقال الارياني ان " العالم لا يعترف الا بحكومة واحدة وبقيادة واحدة ممثلة بفخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية".